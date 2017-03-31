Митинг 26 марта 2017 года в Москве: арестованные активисты пожаловались на угрозы в колониях

Арестованные активисты митинга 26 марта в Москве пожаловались правозащитникам на угрозы, которые поступают им в изоляторах. Дмитрий Пискунов из правозащитной организации ОНК рассказал, что наблюдательная комиссия проводит проверку по факту жалоб арестованных.

Сообщения о поступающих угрозах приходят из изолятора на Петровке, где до сих пор остаются около двадцати задержанных активистов. Этот изолятор временного содержания обычно используется в уголовных расследованиях, поэтому условия содержания там хуже, чем в других столичных изоляторах.

Сразу от нескольких арестованных поступили похожие жалобы. Задержанные жалуются, главным образом, на одного человека. Сотрудник органов в звании майора якобы вызывал на допрос участников митинга и в ходе допроса прямо угрожал за отказ от сотрудничества.

Один из задержанных рассказал: майор обещал «найти наркотики» в его квартире, если тот откажется предоставить доступы к его профилю в соц. сети. Подобные угрозы поступали нескольким активистам. Еще один рассказал, что угрожали не ему, а его брату, тоже за отказ сотрудничать.

Еще один активист пожаловался, что допрашивающий его человек при нем ударил себя по лицу, а затем пригрозил, что напишет заявление на него по факту нападения на сотрудника полиции, если тот не захочет сотрудничать.

Всего на митинге в Москве были задержаны, по разным данным, от 500 до 1200 участников. К следующему утру в участках оставались более ста человек. Многие из них получили приговор в виде ареста.