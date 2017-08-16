Михаил Козлов, психолог "Дома-2" был обвинен в мошенничестве

Михаил Козлов работающий психологом в «Доме-2» оказался в центре скандала, после того как был задержан правоохранительными органами в Минске. А всё из-за того, что ода из участниц его тренингов обвинила его в мошенничестве.

Известный многим российским телезрителям благодаря своей работе в телепроекте «Дом-2» в качестве психолога, Михаил козлов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Неприятный инцидент с участием консультанта телепроекта, произошёл в белорусской столице, во время мероприятия организованного им. Участница проводимого им тренинга позвонила в милицию и сообщила о мошеннических действиях Козлова, а также оскорблениях в свой адрес с его стороны.

«На телефон милиции «102» позвонила женщина, которая сообщила, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. От нее также поступило заявление, что гражданин Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США. Аналогичная информация поступила одновременно и на «телефон доверия» ГУВД Мингорисполкома», – написано на официальном сайте ГУВД Минского Горисполкома.

После чего сотрудники милиции незамедлительно выехали на место проведение психологического тренинга, задержав всех его участников для дальнейшего разбирательства. Они провели не так много времени в РУВД, их отпустили стразу после допроса. А вот Михаилу пришлось задержаться в отделении гораздо дольше, так как сейчас в отношении его проходится проверка по факту поступившего заявления.