Михаил Попков признался в убийстве десятков жертв из собственной выгоды

Михаил Попков признался в новых преступлениях. Широко известный в России Ангарский маньяк сообщил следователям, что убил около пятидесяти женщин. И это без учета тех преступлений, которые уже официально числятся за ним.

Признания Попкова в некоторой мере стали неожиданными. Попков уже получил приговор, но он пока не вступил в силу. Таким образом, преступник все еще находится под следственным арестом. В 2015 году суд признал его виновным в убийстве 22 женщин. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение. Казалось бы, Попкову нет смысла признаваться в убийстве остальных своих жертв, ведь приговор могут ужесточить путем ужесточения условий содержания. Но некоторые юристы считают, что Попков признался в десятках новых преступлений по другим мотивам, — передает «Комсомольская Правда».

Как уже отмечалось, Ангарский маньяк до сих пор содержится под арестом. Полтора года назад его обвинили, а обвинения доказали, в убийстве 22 женщин. Накануне он признался в убийстве десятков других жертв.

Как отмечают адвокаты, мотивы такого поступка понятны. Сейчас Попков находится в СИЗО, где условия содержания можно считать приемлемыми. После своего признания он точно пробудет там еще некоторое время, возможно, несколько лет, пока по факту его признаний не будет закончено следствие. И только тогда его переведут в колонию для пожизненно заключенных, где условия куда хуже.