Михаил Юревич последние новости: экс-губернатор Челябинской области прячется в Израиле

Бывшего губернатора Челябинской области уголовно преследуют в связи с тем, что он брал взятки за назначения на высокие должности. Михаил Юревич взял деньги за то, что Виталий Тесленко занял должность министра здравоохранения области. Сейчас экс-губернатор прячется от правосудия в Израиле, но уверяет, что лечится там, а о том, что он теперь обвиняемый – узнал из СМИ и был шокирован.

Пресс-секретарь чиновника заявила, что в намерения Юревича входит лечиться за границей до июня этого года, а открытое на него в СК уголовное дело – неожиданность, при чем очень неприятная. От комментариев губернатор-взяточник пока отказывается, он сам пока не разобрался в сути уголовного дела. Но если нужно, если уже назрела такая необходимость – он приедет в Россию из Израиля для дачи показаний. Пока адвокаты и другие нанятые Юреичем правозащитники доказывают его невиновность и заявляют, что никаких денег у министра здравоохранения он не брал. Михаил Валерьевич от закона не скрывается, по словам его адвоката Игоря Трунова, но и вины не признает. Непростое дело, в котором крутятся большие деньги, ведется с 2012 года, его приостанавливали, но пять лет спустя снова реанимировали. Возбуждение уголовного дела можно обжаловать, и адвокаты намерены заняться этим на следующей неделе.

По словам Игоря Трунова, господин Тесленко сидел в правительстве Челябинской области со времен предшественника Михаила Юревича, потому от подозреваемого никак не зависело его назначение. Предыдущий губернатор вовремя не уволил министра здравоохранения, хотя долгое время имел такое намерение. Но при этом в декабре 2016 года, как только у Юревича закончился мандат и депутатская неприкосновенность, экс-губернатор спешно выехал в Израиль на лечение.