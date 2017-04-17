Моисеев Артур, собственник элитного Maserati, погиб вчера, 16 апреля, в центре Москвы. На большой скорости его авто врезалось в придорожный столб на Ростовской набережной и превратился в большой факел. По словам экспертов, смерть водителя наступила раньше момента возгорания.

Вчера, 16 апреля, на Ростовской набережной, после удара об столб загорелся автомобиль марки Maserati. От удара авто разорвало пополам. Огонь ликвидировали прибывшие на место возгорания пожарные. Трагедия произошла возле дома №3 в 16:44 по МСК. Внутри авто находился мужчина.

По сообщению портала Gorskie.ru, погибшим оказался сын московского бизнесмена Андижана Моисеева, 26-летний Артур Моисеев. Андижан Моисеев занимается производством кухонной техники. Как уточняет тот же портал, авария произошла недалеко от дома, принадлежащего его сыну Артуру.

Погибший работал в компании, разрабатывающей мобильные игры Andiks Ltd. Известно, что он часто попадал в неприятности из-за своей любви к высоким скоростям. На его счету было более двух десятков штрафов за последние два года. Все штрафы Моисеев оплачивал добросовестно.

На данный момент, эксперты вынесли заключение о причине смерти владельца элитного Maserati. Все тело трупа было покрыто обширными ожогами, но смерть молодого человека наступила раньше момента возгорания автомобиля. Ее причиной послужила открытая черепно-мозговая травма, скончался водитель сразу же при столкновении авто со столбом.