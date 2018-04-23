Молодой москвич с особой жестокостью расправился с домашним питомцем

Московская прокуратура расследует уголовное дело в отношении местного жителя по факту жестокого обращения с животными. Живодер до смерти забил своего кота, а после смерти питомца еще несколько минут истязался над его телом.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, который с особой жестокостью расправился со своим котом. В столичной прокуратуре раскрыли устрашающие подробности жестокой расправы над животным.

Владелец питомца сперва избивал животное металлической трубкой, но даже после того, как питомец перестал дышать, живодер не упокоился. Он решил вынести тело на улицу, завернул его в пакет, а перед тем как выбросить его, прыгал на теле в течение нескольких минут.

В итоге, в полиции выяснили, что несчастное животное получило многочисленные смертельные травмы самого разного рода, в том числе размозжение внутренних органов.

Преступником оказался молодой 21-летний житель столицы. Что руководствовало действиями живодера, прокуратура не сообщает.

В настоящее время уголовное расследование продолжается, преступнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.