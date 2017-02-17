«Море китов»: 17-летняя девочка сбежала из дома, оставив записку о намерении совершить суицид

«Море китов» едва не привело к гибели еще двоих подростков. Две семнадцатилетние девушки в Херсонской области, что в Украине, сбежали из дома с намерением выполнить все 50 квестов в рамках смертельной игры. Предотвратить трагедию удалось благодаря оперативным действиям полицейских.

Жительница Херсонской области, местная пенсионерка, обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей внучки. Полицейские провели предварительное расследование пропажи подростка, и установили круг ее общения. Выяснилось, что та была подписана на тематические сообщества в соц. сетях с суицидальной тематикой. Кроме того, она тесно общалась с другой девочкой, которая сбежала из дому ранее.

В ходе проверки также была обнаружена записка, в которой подросток обращалась к своей бабушке с признанием об участии в игре «4:20». В записке она детально расписала, что собой представляет игра и чем она закончится.

К счастью, полиции во время удалось разыскать девушку – та проводила время в компании сверстников. Дальнейшая ее судьба пока не известна. Предположительно, ей назначат курс лечения у психиатра.

Напомним, что в 2017 году «мода» на «группы смерти» вроде «Моря китов» распространились на разные страны бывшего Советского Союза. С ними активно борются в Казахстане, Киргизии, России и Украине.