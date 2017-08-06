Тайфун «Нору» бушует в Японии, в результате стихии погибло два человека. В прошлую субботу из-за непогоды были отменены около 260 авиарейсов внутреннего направления, а жителям Кагосима порекомендовали эвакуироваться, — информирует «РИА Новости».

В Японии продолжает бушевать мощный тайфун, который обрушился на страну в прошлые выходные. Сейчас ураган бушует на острове Якусима, Амами. Здесь наблюдается сильный ветер, скорость которого 30м/сек, а также ливень. Синоптики утверждают, что подобный дождь такой интенсивности случается пару раз в сто лет. Из-за того, что стихия медленно надвигается, он продолжительное время «зависает» в одном регионе. Это говорит также о том, что непогода в стране будет наблюдаться длительное время.

Ранее в метеорологическом центре страны сообщили, что давление внутри урагана достигает около 1000 гПа, а скорость ветра 35 м/сек. Циклон надвигается на северо-восточную часть Японии. Ожидается, что за день выпадет более 500 мм осадков, а высота волн поднимется до восьми метров, в связи с этим специалисты призывают людей отказаться от выхода в море, а также не прогуливаться по берегу.

Также стало известно о жертвах тайфуна. Так, в субботу скончалось два человека. Власти государства обратились к жителям префектуры Кагосима с рекомендацией об эвакуации, были отменены внутренние авиарейсы. Стоит отметить, в этом районе проживают около 300000 людей. Эксперты утверждают, что если направление урагана останется неизменным, в начале этой недели он обрушится на Осака, Нагоя, Токио, Йокогама и другие города.