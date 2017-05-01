Пассажиры рейса “Москва-Бангкок” пострадали из-за потоков сильной турбулентности. У экипажа не было возможности предупредить всех об опасности. Посетить россиян в больнице Бангкока выехали сотрудники российского посольства.

По сообщению от РИА Новости, сотрудники российского посольства в Таиланде прибыли в больницу Бангкока, чтобы оказать помощь соотечественникам, получившим травмы во время перелета рейсом “Москва-Бангкок”. Один из консулов сообщил представителям СМИ, что самолет, принадлежащий компании “Аэрофлот”, попал в зону недолгой, но сильной турбулентности, из-за чего многие пассажиры рейса получили травмы в виде переломов, вывихов и ушибов. Все они находятся в местной больнице и им оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших пока уточняется, но известно, что их не менее двадцати человек. Среди пассажиров были и граждане иностранных государств.

Напомним, что сегодня, 1 мая, при подлете к аэропорту Бангкока, самолет “Боинг 777”, принадлежащий компании Аэрофлот”, вошел в область сильных турбулентных потоков. Обычно они возникают внезапно в абсолютно ясном небе без облаков и при хорошей видимости. Метеорологический локатор в этом случае не в состоянии их зафиксировать заранее, поэтому предупредить пассажиров об опасности у экипажа не было никакой возможности. Непредвиденная ситуация возникла за сорок минут до посадки в аэропорту Бангкока. Несмотря на это в четвертом часу утра самолет благополучно приземлился, но многие пассажиры получили травмы.

Известно, что каждый год в небе фиксируется примерно 750 случаев турбулентности.