Москва-Сити ЧП: с башни упал человек

Пару дней назад в столице России произошло ужасное происшествие. Так, с небоскреба в «Москва-Сити» выпал мужчина. Об этом передает издание «РИА Новости». ЧП произошло на набережной Пресненской дом 10. В правоохранительных органах сообщили, что рассматривается вариант самоубийства.

«Парень мог покончить с собой», — говорит Юлия Иванова, которая является старшим помощником руководителя ГСУ СК РФ по столице.

Мужчина был постояльцем гостиницы, которая находится в башне «Око». Он выпал с окна своего номера, который был на 83 этаже. В результате происшествия мужчина скончался. Сразу после инцидента московская полиция подтвердила обнаружение тела, на место выехала следственно-оперативная группа для дальнейшего установления обстоятельства происшествия.

Некоторые источники утверждают, что молодой человек был посетителем ресторана, который находится в башне, а выпал он со смотровой площадки. По словам источника, парень родом из Узбекистана, ему было 19 лет, работал сварщиком. В роковой день он вместе с папой приехал для посещения катка. Его смерть является не самоубийством, а неудачным селфи. Очевидцы происшествия рассказали, что во время падения услышали очень сильный грохот, сравнимый с взрывом. Пока официальных версий трагедии от правоохранительных органов не поступало.