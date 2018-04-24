Москвичка скончалась во время пластической операции на груди

Следователи возбудили дело по факту смерти 32-летней жительницы Москвы, которая скончалась на операционном столе во время пластической операции на груди. Предположительно, сердце пациентки не выдержало нагрузок на организм.

Московская полиция проверяет смертельное происшествие, случившееся во время операции по изменению формы груди в частной клинике. Жительница столицы обратилась к пластическому хирургу с просьбой изменить ее внешность. Однако организм пациентки не выдержал нагрузок, и ее сердце остановилось.

Инцидент произошел еще 15 апреля, известно, что врачи проводили подтяжку груди. Жертве неудачной пластики было 32 года, по предварительной версии, она скончалась от сердечной недостаточности. В настоящее время ведется расследование уголовного дела по факту случившегося. В СК сделали официальное заявление по этому делу:

«Во время проведения пластической операции в частной клинике, расположенной в Чапаевском переулке, 32-летняя женщина скончалась на операционном столе».

В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи допрашивают сотрудников и руководства клиники, где случился смертельный инцидент, и проводят проверку медицинского учреждения.