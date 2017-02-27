Мужчина и женщина горели живьем в автомобиле в Шахунье

В эту пятницу 24 февраля ужасный инцидент произошел в городе Шахунья на улице Набережная. Из горящего автомобиля не сумели выбраться мужчина-водитель и его спутница, оба потерпевших сгорели живьем. Полиция и СК Нижегородской области пока не сообщают СМИ, кем приходятся друг другу погибшие и что их связывало.

Пожарные, которые приехали на место пожара, ничего не смогли сделать для двоих сгоревших – авто выгорело дотла. Причиной возгорания стало не ДТП, а неисправность проводки автомобиля. Экспертам предстоит много работы: установить личности по их обгоревшим телам, уточнить причины пожара, подтвердить или опровергнуть наличие умышленной порчи автомобиля. Ведется следственная работа. Сообщение о том, что горит машина, и из нее не могут выбраться люди, поступило на пульт в 8.00 утра по местному времени.

К сожалению, 2017 год «богат» на пожары, и каждый город России может сказать, что в нем имел место подобный инцидент. Вчера, 26 февраля в Тюмени сгорели два авто в разных концах города, при этом хозяев машин ничего не связывало. Примерно в час дня на ул. Таллиннской сгорел «Chevrolet», а через 15 минут пламя охватило «Опель» на СТН «Локомотив». Иномарку тушили пять человек на двух пожарных машинах. О жертвах и летальных исходах тюменские СМИ не сообщают.