Мужчина, застреливший девять человек в Твери, заставил одну из жертв копать себе могилу

Мужчина, застреливший девять человек, заставил одну из своих жертв копать себе могилу голыми руками. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МВД Тверской области.

Как пояснили в местном представительстве МВД, мужчина, застреливший 9 человек, угрожая расправой, потребовал у жертвы выкопать могилу голыми руками. После того, как мужчина начал раскапывать землю, он был застрелен. Как выяснилось, все жертвы стрелка были прекрасно знакомы между собой, но никогда в приятельских отношениях с убийцей не состояли. До этого во многих изданиях сообщалось, что хозяева дачи пригласили убийцу к себе, чтобы тот помог разобраться с проблемой с электричеством, так как он якобы был электриком. Позже в МВД опровергли эту информацию.

Напомним, что во время обыкновенного застолья на одной из дач произошла бытовая ссора. В результате чего обидчивый мужчина вернулся на дачу к оскорбившим его людям с ружьем и открыл огонь на поражение. После чего подозреваемый был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения, сопротивления полицейским он не оказал.