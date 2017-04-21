Акбаржон Джалилов лишен российского гражданства по решению МВД. В Министерстве установили, что отец гражданина Киргизии предоставил ложные данные в процессе оформления гражданства сына. Решение МВД вступило в силу 20 апреля.

Террорист Акбаржон Джалилов, который является исполнителем теракта в санкт-петербургском метро, посмертно лишен гражданства Российской Федерации. В ходе проверки МВД выяснилось, что в 2009 году отец Джалилова предоставил регистрационным органам ложные данные о своем сыне. Тогда Акбаржон таки получил российское гражданство. Но теперь его гражданство аннулировано, — информирует ТАСС.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, рассказавшая, что свое решение МВД принимало на основе данных, приведенных Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга. Таким образом, решение о предоставлении Джалилову гражданства РФ от 18.06.2009 аннулировано с 20.04.2017. Что имеется в виду под «ложными сведениями» при подаче документов, представитель ведомства не объяснила.

Акбаржон Джалилов оказался исполнителем питерского теракта 3 апреля текущего года. В последние годы он жил и работал на территории России, поддерживая связи с организаторами террористической атаки. Когда именно Джалилов увлекся идеями радикального исламизма, пока неизвестно. По причастности к организации атаки задержаны уже не менее десяти человек, в том числе и предполагаемый заказчик.