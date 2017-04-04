МВД открыли подробности произошедшего убийства полицейских в Астрахани

Следствие подозревает в убийстве двух полицейских участников аварии, на регистрацию которой приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом журналистам рассказали официальные представители МВД региона.

Напомним, до этого разные информационные источники сообщали, что преступники застрелили в Астрахани двух сотрудников полиции, прибывших на оформление ДТП. После чего преступники скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас на месте преступления работает следственная группа, выясняющая все обстоятельства инцидента. По астраханской области были необходимые меры, которые должны будут помочь установить нахождение преступников.