На Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5: жертв, пострадавших и разрушений не зафиксировано

Землетрясение на острове Бали в Индонезии всерьез напугало местных жителей и туристов. Подземные толчки были зафиксированы в южном регионе Бали сегодня ранним утром.

Магнитуда землетрясения составила 5,5. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал, однако подземные толчки были сильными настолько, что их в буквальном смысле на себе ощутили, все, кто находился в зоне действия землетрясения. Информации о разрушениях пока также не поступало.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения был зафиксирован глубоко – на глубине примерно 118 километров. Ближайший к очагу землетрясения крупный город – Денпасар – находится на расстоянии примерно в десять километров.

Индонезия, включительно с островом Бали, считается одной из наиболее активных в плане землетрясений стран мира. Государство со всеми своими островами располагается в зоне сейсмической активности – в радиусе Тихоокеанского огненного кольца – наиболее сейсмически активной зоны нашей планеты.

Ежегодно в этом регионе происходят десятки тысяч землетрясений. Из них не более семи тысяч землетрясений имеют магнитуду выше 4,0, которая считается опасной для людей. Землетрясения, магнитуда которых не превышает 4,0, обычно не несут никакой угрозы, однако могут ощущаться довольно четко.