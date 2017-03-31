На Крюковском водохранилище на Кубани произошла просадка грунта: жителей предупредили о возможной эвакуации

На Крюковском водохранилище, что на Кубани, вчера, 30 марта, была зафиксирована просадка грунта. Эксперты выехали на место происшествия для оценки возможных рисков и последствий. Ими было установлено, что риск подтопления прилегающих населенных пунктов есть, но в целом ситуация не критическая.

Просадка грунта была зафиксирована у берегов водохранилища в Северском районе. По оценкам местных спасателей, грунт действительно серьезно просел, и наблюдаются серьезные риски. Проседание было зафиксировано на глубину около двух метров. Длина периметра не превышает 150 метров.

Спасатели провели откачку воды, а также направили силы к дамбе для укрепления ее на случай возможной утечки потоков воды. На текущий момент вода ниже верхнего уровня дамбы, поэтому непосредственной угрозы пока нет.

Однако определенные риски существуют. На экстренный случай в полную готовность были приведены все спасательные службы региона. Спасатели подготовили транспорт для возможной эвакуации населения. Сами жители Северского района были предупреждены в рамках подворового обхода. В случае критической ситуации эвакуация будет проведена с применением автобусов.

Первые три десятка жителей уже эвакуированы в безопасные места. Речь идет о жильцах дома престарелых. Переселенцев приняли социальные учреждения населенного пункта Горячий Ключ.

Мониторинг ситуации на водохранилище проводится регулярно. Спасатели следят за уровнем воды и стараются сделать определенные прогнозы.