На месте теракта в Дортмунде найдена признательная записка, а возле клубного отеля – муляж взрывного устройства

Взрыв в Дортмунде полиция не квалифицирует как теракт. Немецкие правоохранители считают, что это была целенаправленная атака на футбольный клуб и команду «Боруссия». А на месте происшествия полицейские нашли записку, в которой предполагаемые организаторы атаки берут ответственность за случившееся на себя.

Представитель немецкой прокуратуры Сандра Люке подтвердила, что рядом со взрывом полиция обнаружила записку, оставленную предполагаемыми организаторами нападения. В ней организаторы берут ответственность за произошедшее на себя, однако содержимое записки полицией не разглашается в целях следствия.

Между тем, полиция пока не спешит называть взрывы в Дортмунде терактом. Рассматриваются все версии. Приоритетной на данный момент является версия о целенаправленной атаке на команду «Боруссия». Действовал ли организатор в одиночку или же это была группа преступников, пока не известно.

Напомним, взрыв прогремел вечером 11 апреля в преддверии матча «Боруссии» и «Монако». Три взрывных устройства разорвались рядом с клубным автобусом немецкой команды. В результате происшествия пострадал один человек – испанец Марк Бартра, являющийся защитником «Боруссии». После происшествия матч решили перенести на другой день.

Как передает ТАСС, подозрительный объект полиция обнаружила и вблизи отеля, куда доставили футболистов. Однако в ходе проверки было установлено, что подозрительный объект – это муляж взрывчатки.