На Триумфальной площади полицейскими было арестовано три десятка человек

В общей сложности было задержано 29 человек, находящихся на Триумфальной площади. Их отвезли в отделения полиции, где были составлены протоколы о нарушении общественного порядка.

Периодически органами правопорядка задерживались провокаторы, пытающиеся устроить драку. Также был задержан мужчина, грозившийся побить всех тех, кто, на его взгляд, выступает против Владимира Путина.

В остальном обстановка на площади была довольно тихая. Сотрудники полиции поставили заграждения по периметру, а несколько сотрудников полиции патрулировали площадь. Примечательно также то, что во время задержаний, физическая сила е применялась относительно задержанных.