Наезд в Линево на пенсионера: 16-летний уголовник сбил насмерть труженика тыла

В Новосибирской области 11 сентября 16-летний уголовник, не закончивший школу, сбил на пешеходном переходе человека на угнанной машине ВАЗ-2106. Уже известно, кем был сбитый насмерть старичок – им оказался ветеран войны и труда, труженик тыла Григорий Т. О несовершеннолетнем преступнике ГИБДД Линево информации не дает, на данный момент известно, что парень угнал машину собственного отца, а тот не стал этот факт предавать огласке.

ГИБДД города Линево (Новосибирская область) сообщает, что один подозреваемый по делу о наезде на 88-летнего старика пойман, найден и допрошен. Фиолетовый ВАЗ-2106, который считался угнанным, принадлежал отцу несовершеннолетнего убийцы, и в день наезда родитель не стал писать заявления в полицию на своего 16-летнего сына. Парень в столь юном возрасте уже был судим за кражи и угоны машин. 11 сентября подросток, имя которого не называется, катаясь с друзьями на угнанной у отца машине, сбил насмерть ветерана ВОВ и труда, труженика тыла Григория Т. на глазах у супруги старика. Пожилую женщину и сбитого ветерана увезла скорая. Григорий Т. скончался в реанимации от травм.

Показания против несовершеннолетнего убийцы и двух его друзей давал таксист Владимир О. – он преследовал ВАЗ, увидев, что его водитель даже не вернулся, чтобы посмотреть, не умер ли сбитый им старик. Таксист догнал «шестерку», умело подрезал, но подростки бросили транспортное средство и убежали кто куда. Поступила информация, что второй подросток тоже пойман и дает показания.

В ходе следствия подростки отрицают вину, перекладывают вину друг на друга, пока полиция даже не знает, кто из них сидел за рулем. Их деяния попадают под статью 264 УК РФ, предусматривающую ДТП и чью-то смерть по неосторожности, без злого умысла. Подросткам не дадут в суде больше пяти лет.