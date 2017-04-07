НАК озвучил причины взрыва возле школы в Ростове-на-Дону

Национальный антитеррористический комитет сообщил журналистам о причинах взрыва около школы в Ростове-на-Дону. Удалось выяснить, что причиной взрыва стал обыкновенный бытовой конфликт, из-за которого один мужчина решил расправиться со своим обидчиком таким изощренным способом.

Мужчина сам собрал взрывное устройство, разместив его на пути, по которому обычно ходит его обидчик. В ходе расследования удало довольно быстро установить личность преступника и произвести его задержание. Преступление такой категории не относится к террористическим действиям и является общеуголовным.

Взрыв произошел вчера неподалёку от школы, когда её сторож решил ознакомиться с содержимым неизвестного пакета. Среди вещей мужчина нашел фонарик, который и взорвался при включении. В результате школьному сторожу оторвало кисть одной руки и три пальца на другой.