Нападение на дочь Фёдора Емельяненко оказалось провокацией со стороны друзей 16-летней Марии

Нападение на дочь Фёдора Емельяненко оказалось спланированной провокацией со стороны самой пострадавшей или ее сверстников. К такому выводу пришли столичные следователи, занимавшиеся расследованием инцидента. Накануне представители столичной полиции рассказали, что никаких доказательств нападения на ребенка найдено не было.

Полиция тщательно изучила записи камер видеонаблюдения, установленных рядом с остановкой, на которой якобы и произошло нападение на Марию. Записи показали, что в тот день на остановке не просто никто не нападал на Марию, но там и вовсе не происходило никаких подозрительных действий.

Параллельным курсом полицейские опросили друзей из близкого окружения 16-летней Марии Емельяненко. В ходе допроса следователи зафиксировали тот факт, что друзья Маши обсуждали между собой схему показательного нападения на девушку.

Сама пострадавшая, по сведениям полицейских, начала путаться в своих показаниях, а ее родители отказались сотрудничать со следствием.

В конечном итоге полицейские пришли к выводу, что нападения как такового не было. «Сценка» была разыграна для того, чтобы направить полицию на след главы Чечни Рамзана Кадырова, с которым Емельяненко незадолго до того случая повздорил.

На данный момент следствие фактически прекратилось – дело осталось за формальными моментами, после чего расследование и вовсе закроют. Грозит ли что-то Маше Емельяненко за ложные показания, пока неизвестно.