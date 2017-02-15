Нападение на инкассаторов в Москве: по факту нападение возбуждено уголовное дело

Трое неизвестных вчера, 14 февраля, решили разжиться деньгами инкассаторов. Они обстреляли машину на ул. Римского-Корсакова в Москве, но инкассаторы сумели дать отпор. На данный момент один из нападавших убит на месте, второго удалось схватить раненым, третий скрылся в неизвестном направлении. По факту возбудили дело по трем статьям.

Данные о подозреваемых меняются каждый час – полиция работает по делу, где спрятался от правосудия третий нападавший уже известно. Злоумышленник засел в квартире, откуда его будут брать, операция по задержанию идет полным ходом. Все СМИ публикуют только те оперативные данные, которыми располагают источники в полиции. Попутно выясняют, откуда троица знала, что фельдъегеря будут везти немалую сумму денег, кто мог дать им засекреченную информацию. Преступники поджидали машину, переодевшись в дворников, имела место хорошо спланированная операция.

Схватку на поражение, которую вели инкассаторы и воры, засекла видеокамера. Ее не обманешь: на кадрах видно, что один преступник падает замертво, а двое раненые бегут. Одному из охранников денег тоже не поздоровилось: фельдъегеря отвезли в реанимацию с двумя пулями в брюшной полости. Так же в больницу с пулевым ранением отправился и второй нападавший. Об этом сообщила СМИ представительницы СК Москвы Юлия Иванова. Преступникам не удалось ничего похитить из денежных средств. Пресс-служба СК РФ не сообщает о факте кражи денег.