Нападение на инкассаторов в Химках: преступник застрелил охранника и скрылся

Нападение на инкассаторов произошло прошедшей ночью в подмосковных в Химках. Преступники совершили налет на инкассатора, который прибыл к местному торговому центру в сопровождении охранника из частного охранного предприятия.

По разным данным, нападавший был один или их было несколько. Жертв избежать не удалось. В результате нападения скончался охранник инкассатора. Самому инкассатору удалось скрыться вместе с деньгами. Таким образом, налетчик ушел без денег.

Преступник напал на инкассаторов около полуночи двадцатого января. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, неподалеку от местного торгового центра «Лига».

Преступник был вооружен огнестрельным оружием – ружьем, из которого и произвел несколько выстрелов в сторону инкассаторов. От полученных ранений сопровождавший инкассатора охранник скончался.

Погибшим оказался 38-летний охранник, работавший в частном охранном предприятии. После совершенного нападения преступник скрылся.

В настоящее время следователи ведут поиск злоумышленника. По факту случившегося возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям. Выйти на след нападавшего, по данным СМИ, пока не удалось.