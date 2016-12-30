Нападение на «Росгвардию» совершили строители гаражей из Новой Москвы, восемь человека. Но на данный момент все задержаны в ходе операции «Вулкан», — сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ». Кассир супермаркета «Дикси», который ограбили эти строители, рассказала как это было телевизионщикам. «Выходцев из Средней Азии» среди грабителей не было, все молодые мужчины под 30, славянской внешности. Они убили гвардейца и ранили второго.

Как стало известно после завершения операции, некоторые из преступников сидели за грабеж, дебоши и даже убийство. Платить они не захотели за бутылку и водки и еду к ней на закуску, это не идет ни в какое сравнение с жизнью бойца «Росгвардии». Более того – по словам кассира мужчины в честь праздника были безобразно пьяны, потому требовать от них заплатить и адекватно себя вести было невозможно. Товар попросту выносили, но не через кассу. До этого рабочие с соседней стройки вели себя нормально – покупали еду в обеденный перерыв, здоровались. Рогово – городок Новой Москвы, в нем все друг о друге все знают, но никто не ожидал, что строители напьются.

Фотографии злоумышленников попали в руки журналистов «РЕН ТВ». И пришлось под давлением фактов признать свою вину. У них изъяли табельное оружие, которое они в ходе перестрелки отняли у вневедомственной охраны. Ради поимки пьяных, вооруженных и очень опасных людей Рогово оцепили, потому некоторые его жители всю ночь провели в машинах.