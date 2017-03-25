Нападение на Росгвардию спланировали террористы «Исламского государства»

Вчера в Чечне произошло нападение на Росгвардию, которое было спланировано группировкой террористов «ИГИЛ» (запрещенной по закону России).

Во время ночного нападения террористами на часть военных в населенном пункте Наурская, героически погибло 6 российских военных. Национальный комитет, который занимается вопросами антитеррористического характера, сообщил об уничтожении шестерых боевиков. СК РФ возбудило уголовное дело.

После происшествия о его организации заявили «ИГИЛ» (запрещенная в России организация). Необходимо отметить, что террористы относились к группе «Вилаята Кавказа», которые присягнули на верность террористами на кавказской территории.

Глава РФ заявил, что данное ужасное происшествие является «тяжелым событием». Такое заявление президент сделал во время встречи с Марин Ле Пен, которая является кандидатом в лидеры Франции, женщина будет выдвигаться от «Народного фронта». Дмитрий Песков также прокомментировал нападение, он сообщил, что на сегодняшнюю минуту Рамзан Кадыров выполняет контроль ситуации.

«В планах боевиков был захват оружия наших военных, чтобы совершить последующие террористические акты. Личности нападающих уже установлены. Двое террористов являются жителями Ростовской области, один приехал из Волгоградской, а трое местных», — говорит Кадыров.

Напомним, «Исламское государство» (запрещенное в России) пару лет назад рассказали о создании на кавказской территории собственного поселения– вилаята.