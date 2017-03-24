Нападение на Росгвардию в Чечне: нападение на воинскую часть признает за собой ИГ

Террористическая организация «Исламское государство», запрещенной в России, уже взяло на себя нападение на Росгвардию, испытывая при этом гордость. ИГ имеет на территории Чечни приспешников, разделяющих ее взгляды: они называются «Вилаята Кавказ» и регулярно осуществляет теракты в демократической республике и на Кавказе в целом.

Нападение боевиков случилось в ночь на 24 марта в станице Наурская. Шестерым нападавшим не повезло – из всех ликвидировала Нацгвардия. Шесть военнослужащих так же погибли, защищая воинскую часть. СК РФ в Чечне возбудило уголовное дело по ряду статей УК, но убитые исполнители не ответят ни по одной из них, а организаторов данного преступления пытается поймать через интернет «SITE Intellegence Group». Уже известна реакция Кремля на произошедшее: Дмитрий Песков заявил, что Кадыров в курсе и «держит руку на пульсе», а Владимира Путина новость застала на встрече с Марин Ле Пен – кандидаткой в президенты Франции. Европа должна понимать, что терроризм опасен, а по линии борьбы с этим явлением лучше всего сотрудничать с Россией.

Рамзану Кадырову уже сообщили, что цель у террористов была одна – разжиться в военной части оружием. Самое страшное, что только трое из шести – коренные чеченцы, а остальные – «сочувствующие» радикальному исламу славяне из Волгограда и Ростова. Россияне искренне верили в бредовую идею ИГ создать в Чечне, нацеленной на Россию, что-то вроде «провинции» будущего Халифата. Еще в 2015 году бандформирование дало понять, что Северный Кавказ – их «вилаят», в него попадают Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия.