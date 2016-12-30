Нападение на сотрудников «Росгвардии»: сержанта Виктора Глебова убили за бутылку и продукты

Сержанта Виктора Глебова убили за бутылку и продукты в подмосковном Роговском, — пишет «Московский Комсомолец». Трое сотрудников «Росгвардии» не ожидали, что под Новый Год попытка утихомирить дебоширов в магазине «Дикси» закончится бедой. Один боец в результате убит, второй и третий — ранены.

«Магазинные воры», которые недалеко от «Дикси» строили ведомственные гаражи, устроили бойцам «Росгвардии» самую настоящую засаду. Они спрятались на стройке, чтоб обстрелять стражей порядка. То, что за ними будет погоня, воры знали – кассирша нажала «тревожную кнопку», поскольку за водку и закуску отказались платить. Виктора Глебова во время перестрелки убили наповал, ранили они Артема Бойко, а Ивану Холмогорову они переломали все ребра. Так же злоумышленники завладели табельным оружием гвардейцев – «ПМ»ом и «Кедром».

В результате операции под кодовым названием «Вулкан» все восемь воров и убийц были пойманы, оружие гвардейцев у них изъяли. Ведомство наняло себе для строительства непроверенных, ранее судимых и сидевших людей. Они и ранее грабили, убивали даже за то, за что можно расплатиться. Жизням раненых в больнице больше ничего не угрожает, а у Виктора Глебова остались жена и маленький ребенок. «Росгвардия» не ожидала, что у воров с местной стройки окажется оружие, которым они будут отстреливаться, а украденная водка равнозначна жизни мужа и отца.