Нападение на журналиста в День ВДВ произошло во время его репортажа. В столичной прокуратуре заявили, что по факту избиения будет проведена доследственная проверка. Нападающий был задержан, он заявил, что его поступок был непреднамеренным, — информирует издание «РБК».

Вчера во время торжества, приуроченного ко Дню ВДВ, Никита Развозжаев, который является корреспондентом канала НТВ, ввел репортаж из Центрального парка культуры и отдыха, где в этот день по традиции собираются десантники. В этот момент на сотрудника телеканала было совершено нападение. Неизвестный ударил корреспондента в лицо. Через время Мария Безбородова, занимающая должность пресс-секретаря канала, заявила, что состояние журналиста не вызывает опасений.

В прокуратуре Москвы заявили, что правоохранительными органами планируется проведение доследственной проверки по факту нападения. Ранее в ГУ МВД РФ рассказали, что нападающий не является бывшим десантником, поэтому к этому празднику не имеет отношения. После происшествия мужчина был сразу задержан. Он утверждал, что данный поступок был непреднамеренным. По словам задержанного, он готов принести извинения пострадавшему журналисту и даже выплатить денежную компенсацию. Также мужчина заявил, что проходил мимо и услышал в свой адрес неприятную речь, что и заставило его «ответить».

«Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и всё», — рассказал атаковавший.

Сам Никита Развозжаев не комментировал случившееся. По факту избиения в столичной полиции завели уголовное дело.