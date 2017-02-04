Наталья Меламед наблюдалась у психиатра по причине затяжной депрессии

Жительница столицы Наталья Меламед на днях была найдена мертвой. Ее тело обнаружили в Красногорском лесу, который находится около ее дома.

Следователи сообщили, что на ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Девушка замерзла в позе эмбриона, но что касается официальной причины смерти, ее пока устанавливают с помощью специальной экспертизы. Предполагается, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения из-за возможной ссоры с родителями и парнем. Специалисты утверждают, что в таком состоянии человеку хочется присесть на время, чтобы отдохнуть, а после он, не замечая для себя, начинает засыпать. Также стало известно о найденной в кармане Натальи предсмертной записки. В полиции отмечается, что девушка находилась в затяжной депрессии и наблюдалась у психиатра.

Напомним, девушка пропала в конце прошлого месяца. Наталья ушла из дома, при этом не рассказав родителям куда идет и на какое время. Очевидцы сообщают, что в последний раз видели ее около леса, именно с него и начались поиски пропавшей. Стоит отметить, что в правоохранительные органы родители обратились лишь через двое суток. К поисковым работам были подключены сотрудники МЧС, полиции, а также волонтеры.