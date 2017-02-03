Наталья Меламед найдена: тело девушки обнаружили у дерева желаний

Пропавшая Наталья Меламед была найдена в Красногорском лесу около дерева желаний. Следователи предполагают, что молодая девушка уснула в результате наркотического и алкогольного воздействия.

В правоохранительных органах сообщили о том, что сегодня было обнаружено тело Натальи, которая пропала более недели назад. По внешним данным найденная девушка похожа на пропавшую. Отмечается, что на теле не было обнаружено телесных повреждений. На сегодняшнюю минуту эксперты выясняют причину кончины, после она будет официально озвучена. Имеется версия, что смерть могла наступить из-за случайного стечения обстоятельства.

Следователи считают, что девушка могла решить прогуляться по заснеженном ночному лесу, который расположен около ее дома. Не исключается, что Наталья могла принять успокоительные в виде алкогольного напитка. До выхода она употребила пиво, поэтому такая смесь могла особенно подействовать на ее организм, спровоцировав сильнейшую сонливость. Эксперты утверждают, что в таком состоянии сначала человек останавливается, появляется желание только присесть, чтобы немного отдохнуть, но незаметно для себя он засыпает, а из-за сильного мороза замерзает.