Наталья Меламед: от чего умерла пропавшая в январе москвичка?

Поиски Натальи Меламед, пропавшей без вести 24 января, завершились. Ее тело было обнаружено Красногорском лесопарке, лежащим в странной позе. Экспертизе еще предстоит узнать, от чего умерла Натальи, но предварительная версия – переохлаждение, признаков насильственной смерти нет

24 января в полицию с заявлением обратился отец Натальи – пропала его дочь 1993 года рождения. 250 военных, Нацгвардия и волонтеры искали девушку или ее тело. При трупе был паспорт на имя пропавшей, признаков преднамеренного убийства и насилия не обнаружено. Семью Наташи не устраивают объяснения полиции – не могла их молодая, здоровая дочь, не употребляющая никаких запрещенных препаратов и алкоголя, просто так замерзнуть в сугробе. Так гибнут алкоголики, не ощущающие холода и мороза. Отряд «Лиза Арлет», который помогал искать Наташу, выразил соболезнования родителям – это действительно их дочь.

Уголовное дело, которое возбудила полиция, звучит как «Убийство». Его всегда предварительно открывают, если кто-то пропал без вести, а отправляют в архив, если человек или нашелся, или умер по естественным причинам. По последним данным, девушка страдала затяжной депрессией и принимала назначенные препараты, но это не помешало ей найти себе парня в районе Митино. За ее друга возьмутся правоохранители – он последний, кто видел Наташу живой, говорил с нею. Что-то же потянуло девушку в лес, на мороз под -25, хотя обычно девушки боятся замерзнуть и при любом удобном случае находят, где согреться. О парне Натальи родители и сестра Лена плохого сказать не могут: пара была счастлива, они много путешествовали и хорошо ладили.