Наталья Меламед прожила в Красногорском лесу два дня

Недавно была найдена пропавшая Наталья Меламед. Девушку обнаружили в лесу, который находится около ее дома.

В правоохранительных органах рассказали о новых подробностях происшествия. Так, сообщается, что москвичка на протяжении нескольких дней жила сама в Красногорском лесу. Смерть девушки наступила через два дня после ее пропажи. Около ее тела следователи нашли бутылки из-под воды и пива, также обнаружены несколько банок антидепрессантов. Судебная экспертиза показала, что в желудке Натальи находилась большая доза лекарственных препаратов. Ранее сообщалось, что у Меламед была затяжная депрессия, от которой она лечилась у специалистов. Правоохранительные органы также обнаружили в кармане погибшей предсмертную записку, ее содержание не распространяется.

Напомним, девушка пропала 23 января. Она ушла из дома, сообщив родителям о том, что направляется к своему парню и проведет у него несколько дней. После того, как семья обратилась в полицию с заявлением о пропаже, на поиски девушки было подключено около 250 человек. В первую очередь ее стали искать в Красногорском лесу, так как очевидцы сообщили, что видели девушку в этом районе. Умершую москвичку нашли 3 февраля, она лежала в позе эмбриона, поэтому следователями был сделан вывод, что Наталья замерзла.