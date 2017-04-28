Смерть Натальи Вавилиной напрямую связана с ее родом деятельности, — такое заявление сделали в Федеральной палате адвокатов России. ФПА напомнила, что это уже 7-ое по счету убийство судебного защитника за последние 2 года. При этом большинство папок дел по этим преступлениям остаются лежать на пыльных полках.

В Федеральной палате адвокатов РФ не согласны с мнением коллег погибшей Натальи Вавилиной из адвокатской компании “Делфи”, которые считают, что ее смерть вряд ли связана с ее профессиональной деятельностью. В ФСА напомнили, что Вавилина является седьмым судебным защитником, убитым за последние 2 года. А с 2001 года на территории РФ было застрелено 45 адвокатов, причем в большинстве случаев эти уголовные дела так и остаются нераскрытыми. Их гибель была напрямую связана с их работой, и Вавилина здесь не исключение.

Как сообщается в РИА Новости, 26 апреля, Н. Вавилина возвращалась с работы к себе домой. Следом за ней шел неизвестный пока киллер. Он вошел за женщиной в подъезд дома и затем выстрелил в нее минимум 2 раза. Вавилина скончалась на месте.

Представители ФПА выразили надежду на то, что это преступление все-таки раскроют, и виновные будут наказаны. По их словам, не может то государство, в котором безнаказанно убивают профессиональных участников правосудия, считаться правовым. Следственный комитет должен подходить к подобным делам с таким же рвением и упорством, какое следователи демонстрируют при расследовании дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов.