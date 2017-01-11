Наводнение в Таиланде: около 400 российских туристов все еще остаются в потенциально опасной зоне

Наводнение в Таиланде, унесшее жизни, по крайней мере, двадцати пяти человек, так или иначе, коснулось почти тысячи российских туристов. Об этом накануне сообщил «Собеседник» с ссылкой на слова Майи Ломидзе – директора российской Ассоциации туроператоров.

По словам Ломидзе, с начала стихийного бедствия в Таиланде его свидетелями стали более восьмисот человек из числа российских туристов. И это, судя по всему, только те туристы, которые воспользовались услугами туроператоров. Общее количество россиян, оказавшихся в зоне подтопления, сосчитать трудно.

К текущему дню, по крайней мере, половина всех российских туристов успели покинуть опасные регионы. Около четырех сотен россиян таки выбрались из Таиланда. Но при этом большинству из них пришлось ждать своих рейсов по нескольку дней.

Еще четыре сотни россиян продолжают оставаться в потенциально опасных регионах Таиланда. Сейчас местные аэропорты делают все для того, чтобы как можно скорее возобновить полноценную работу, но сделать это не так просто.

К счастью, официально зарегистрированных жертв из числа россиян в Таиланде нет. Пострадавших граждан России тоже не зафиксировано. Всего в зоне подтоплений в Таиланде оказались более миллиона человек. К текущему моменту официально известно о 25 жертвах стихии.