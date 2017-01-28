Названы вероятные причины смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова

СМИ узнали вероятные причины смерти Валерия Болотова. Экс-глава ЛНР скончался накануне в Москве. Его супруга подтвердила факт смерти Болотова.

По информации СМИ, которые ссылаются на источники в руководстве Луганской Республики, Болотов мог скончаться от инфаркта. Однако точные причины его смерти пока остаются неизвестными.

Валерий Болотов ушел из жизни, будучи дома — в своей собственной квартире. По разным данным, его квартира располагалась в самой Москве или в Подмосковье. В текущий момент обстоятельства кончины Болотова уточняются.

Уход экс-главы ЛНР прокомментировали и в ДНР. Представитель властей Республики Александр Бородай рассказал, что в последние месяцы у Болотова были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому его смерть наступила в результате естественных причин.

Однако некоторые украинские источники нашли другие вероятные причины смерти бывшего лидера Луганской НР. В частности, сообщается, что незадолго до своей смерти Болотов говорил о необходимости Республикам идти на примирение с Украиной, за что его якобы и могли ликвидировать. В ЛНР и ДНР эту информацию пока не комментируют.

Валерий Болотов был одним из активистов, которые летом 2014 года захватили власть в Луганске. Сразу после этого он был избран руководителем самопровозглашенной Республики. Вскоре ушел в отставку.