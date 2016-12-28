Николай Бернатов и другие погибшие в «Еврокоптере» летели на поминки миллионера Васильева

В мае этого года вся Россия обсуждала страшное известие: в Ленобласти вертолет с людьми на борту зацепился за электропровода и разбился. «Блокнот.ру» писал о ЧП над Суходольским озером – в аварии погибли пилот геликоптера и его товарищ. Но в то же время СМИ писало: Николай Бернатов и Кирилл Вироховский без разрешения взяли на базе под Питером вертолет, чтоб на поминки друга «подкинуть» еще одного человека.

Эксперты уверяют: с летательными аппаратами такое, что «водитель подбросил» — недопустимо. На руках у Николая Бернатова должно было быть разрешение на полеты, и запланированные поминки миллионера Васильева, погибшего в авиакатастрофе, для его друзей закончились их поминками. Не напрасно база отдыха в тот день не дала Бернатову официального разрешения на полет. СМИ называли пилота вертолета верным другом и наставником стритрейсера «Давидыча», подчеркивая, что у Бернатова и Китуашвили было много общего – они оба брали без разрешения все, на что официальных санкций им не дали. Пилот рассчитывал «быстренько слетать», не уведомляя диспетчера.

Миллионер Артем Васильев тоже не отличался осмотрительностью и любил риск. Для новой пассии олигарх решил устроить «свидание на высоте», которое закончилось для них гибелью. Произошла внештатная ситуация, от которой не спасли ни миллионы, ни стаж, ни МЧС. Пять дней пролежали изуродованные тела пострадавших и обломки вертолета в районе селения Рахья, пока их не обнаружил поисковый отряд.