Николай Караченцов попал в аварию и госпитализирован с травмой головы

Известный актер Николай Караченцов снова попал вДТП, на этот раз в подмосковном поселке. В «Тойоте» помимо артиста находились его родственница и медсестра. Все пострадавшие попали в больницу, самому Николаю Караченцову поставили диагноз «черепно-мозговая травма». Иномарка артиста влетела в «Газель» вчера вечером около поселка Загорянский.

12 лет назад Караченцов уже попадал в серьезное ДТП и получил травму, которая оказалась несовместимой с дальнейшей деятельностью. На сцену артист не вернулся: годы ушли на лечение, клиники и реабилитацию после операций. Его сын Андрей Караченцов, адвокат, не меньше своей матери Людмилы Поргиной заботился об отце. 27 февраля Андрей Николаевич после звонка полиции первым делом бросился на место аварии в поселок Загорянский чтоб выяснить, в какую больницу доставили отца – в Щелковскую или в больницу города Королева. В больницах сын привык контролировать, насколько хорошо персонал заботится об его отце, а сейчас Николай Петрович нуждается в особом внимании – это уже вторая авария, повлекшая сотрясение мозга.

Как пишут СМИ, слава Николая Караченцова, его известность, популярность, овации и поклонники остались в прошлом. ДТП 2005 года поделила жизнь актера на «ту и эту». Что же касается вчерашнего ДТП, то неизвестно, кто в нем виноват: джип «Тойота» актера пошла на обгон «Газели», но очень сомнительно, что за рулем сидел артист в его теперешнем состоянии: он инвалид. Примечательно, что роковая авария, которая отрезала Николая Караченцова от театральных ролей и кино, случилась ровно 12 лет назад, в ночь с 27 на 28 февраля.