Новая сенсационная версия крушения Ту-154 под Сочи: самолетом мог управлять сторонний человек

Новую сенсационную версию крушения самолета Ту-154 под Сочи озвучили эксперты. Функции командира экипажа в роковой момент мог исполнять не капитан корабля Волков, а сторонний человек.

Такую версию озвучил пилот – анонимный эксперт «Новой газеты». Версия кажется на первый взгляд совершенно фантастической и неправдоподобной, однако собеседник сумел аргументировать ее до такой степени, что теперь она стала приоритетной.

Накануне в Сети появилась аудиозапись с черного ящика, на которой запечатлены последние секунды переговоров пилотов. Если аудиозапись подлинная, то она подтверждает тот факт, что в последние мгновения пилоты поняли, что в ходе полета возникли серьезные проблемы, и пытались предотвратить катастрофу.

По словам эксперта, за штурвалом самолета мог оказаться сторонний человек – опытный летчик, который сопровождал экипаж во время полета. Этот человек, предположительно, имел высокое звание – выше, чем у Романа Волкова, и просто мог попросить его разрешить сесть за штурвал Ту-154.

Если это действительно было так, то такая версия объясняет и проблемы с шасси, и проблемы с закрылками. Несмотря на большой летный опыт, предполагаемый пилот мог не иметь опыта полетов на таких самолетах. Соответственно, было выполнено перераспределение обязанностей, что и привело к трагедии.

Пока данная версия является только предположительной. Никаких доказательств найдено не было. Однако если удастся доказать подлинность опубликованной аудиозаписи и идентифицировать личности переговорщиков, многое станет ясно.