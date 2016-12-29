Новая версия крушения Ту-154: какая из шести возможных версий окажется правдой?

Многие издания указывают: версий крушения Ту-154 над Черным морем – шесть, и в каждой их них есть свои минусы и плюсы. «Ошибка пилотирования» — не нова, ее сразу же начинают разбирать, лишь потом рассматривают теракт, плохое топливо и птицу, которая угодила в двигатель. Правительственная комиссия сообщила: падал самолет 10 секунд, и за них погибшие даже не успели испугаться. Можно сказать, легкая смерть без мучений.

Как сообщает RT на русском, внешнее воздействие на Ту-154 не исключается, как не исключается остальные пять версий. Окончательного вердикта у комиссии и Минтранса на сегодня нет. Однако, «криминала», то есть организованного теракта, с каждым днем все меньше – самолет дозаправить планировалось в Моздоке, но по ряду причин принял борт Адлер, хотя Сочи выражал готовность принять борт из Москвы. Если бы террористы были, то данная «рокировка» разрушила бы им планы. Очень велика вероятность и технической изношенности самолета, однако воздушные судна этого типа будут летать. Данный факт очень беспокоит службу безопасности РФ в лице Сергея Байнетова. Газета «Московский Комсомолец» заявляет, что версия у следствия пока предварительная, но не конечная.

Версия с закрылками – рабочая на данный момент, потому эксперты подвергают ее и «ошибку пилотирования» жестокой критике. Генерал-полковник Николай Антошин – один из суровых критиков версии. Обычно отказавшие закрылки не приводят к крушению, борт просо совершает жесткую посадку на воду. Рассинхронизация – следствие, но не причина крушения. Могло отказать что-то более важное и весомое, чем часть крыла.