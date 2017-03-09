Новости Новороссии сегодня: в Санкт-Петербурге неизвестные вандалы разгромили музей, посвященный Новороссии

В Санкт-Петербурге «Музей Новороссии» опечатан и не работает: неизвестные его разгромили, обрушив в главном зале все стеллажи. Экспозиции, которые посвятили тем, кто сражался на стороне ополчения, безжалостно уничтожили, в интернете появляется все больше фотографий этого «побоища». Кому-то очень не понравилась тематика музея – жизнь и деятельность личностей вроде «Гиви», «Динго» и «Моторолы».

Сайт музея на ул. Декабристов 57 в Санкт-Петербурге извиняется перед всеми, кто хотел посетить музей – его судьба теперь под вопросом. Инцидент случился 28 января, действия тех, кто громил музей, похожи на хорошо спланированную акцию, 27 февраля волонтеры музея писали, что они живут «на чемоданах»: по идее, музей должен получить новое помещения, но пока тысячи экспонатов везти попросту некуда. И то долгое время подвальное помещение стояло опечатанным, только недавно СК РФ разрешила дирекции музея хоть что-нибудь забрать. Хотя и забрать уцелевшие экспонаты проблематично – в выставочный зал словно упал артиллерийский снаряд. Гуманитарную помощь детям Донбасса не украли, но разбросали по всей подсобке, что странно – части иконостасов из Луганска вандалы прихватили с собой.

В музее, который являлся пострадавшей стороной, провели обыск, хотя надо было проводить опись того, что «патриоты» присвоили себе. А не побрезговали они иконами, взамен которых могли оставить сторонникам Новороссии оружие, наркотики, порно. На данном этапе уцелевшие экспонаты разбросаны по квартирам добровольцев, которые составляют новые каталоги и проводят инвентаризацию. Некоторые СМИ пишут, что дело тут не в идеологии, а в подвале: бизнес-леди Галина Пучнина натравила на музей громил и полицию. Но поскольку дама является украинкой, коммерцию и мировоззрение она совмещает. Ей нужен был именно этот подвал и никакой другой.