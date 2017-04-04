Новости Санкт-Петербурга: метро работает в полноценном режиме, горожане несут цветы к станции «Сенная Площадь»

Санкт-Петербург отправляется после ужасного теракта в метро 3 апреля. Городские власти ввели трехдневный траур в городе, а сами горожане постепенно отходят от трагедии и возвращаются к привычному графику жизни. Городской метрополитен уже функционирует в полноценном режиме.

Ужасный теракт на станции метро «Сенная Площадь» унес жизни как минимум четырнадцати человек. Более пятидесяти остаются в числе пострадавших. Состояние некоторых из них тяжелое. На следующий день, как только метрополитен возобновил полноценную работу, в полицию вновь поступило сообщение о бомбе в метро. Некоторые станции снова пришлось закрывать и пускать дополнительный наземный транспорт.

К счастью, сообщение о бомбе так и не подтвердилось. Скорее всего, автор звонка пытался поднять панику. Тем не менее, сами горожане визуально ничем не выдают своих эмоций и переживаний.

Около станции «Сенной» питерцы чтят память погибших, оставляя цветы. В целом, таких мест в городе несколько. В других городах тоже передают свои соболезнования, подносят цветы к российским посольствам. В Москве цветы оставляют возле мемориала города-героя Ленинграда.

Власти Санкт-Петербурга пообещали выплатить всем пострадавшим, а также семьям погибших денежную компенсацию. Погибшие получат по миллиону рублей. Пострадавшие – по полмиллиона или 250 тыс. рублей в зависимости от степени полученных травм. Всего на эти цели было выделено двадцать три миллиона рублей.