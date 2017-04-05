Новости Санкт-Петербурга: силовики задержали шестерых предполагаемых вербовщиков террористов

В Санкт-Петербурге задержаны шесть человек по подозрению в террористической деятельности. Связь задержанных с организацией и исполнителем теракта в метро 3 апреля пока не установлена. Следствие подозревает, что они вербовали своих соотечественников на протяжении почти двух лет.

Сотрудники различных силовых структур совместными усилиями задержали приезжих в Санкт-Петербург выходцев из стран Средней Азии. Силовики совершили налет на квартиру, в которой проживали возможные вербовщики. Следователи считают, что шестеро мужчин приехала в город в 2015 году и с тех пор занимались привлечением новых исполнителей терактов в российских городах, а также готовили потенциальных участников военных действий.

Связь с исполнителем теракта в питерском метро, выходцем из Киргизии, пока не установлена. Однако следователи продолжают изучать данный вопрос. В заявлении пресс-центра ГСУ сказано, что в ближайшем времени будет выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление всех возможных контактов и связей задержанных с другими экстремистскими и террористическими организациями на территории России и за рубежом.

О гражданстве задержанных не сообщается. В СК сообщают только, что все они – выходцы из среднеазиатских стран. Их личности установлены, но следователи их также не сообщают.

Напомним, что исполнителем теракта в метро 3 апреля стал молодой человек – выходец из Киргизии. Следователи предполагают, что парень был завербован радикальными исламистскими организациями специально для исполнения планируемой террористической атаки.