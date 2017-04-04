Новости Санкт-Петербурга: Владимир Путин провел совещание в УФСБ по теракту в метро

Дмитрий Песков, который занимает должность пресс-секретаря российского лидера, сообщил, что президент в срочном порядке собрал в УФСБ совещание по теракту в Санкт-Петербурге. Также Владимир Владимирович возложил цветы у станции, где произошел ужасающий инцидент, унесший жизни 11 жителей города.

«Глава прибыл в УФСБ по Питеру, где планируется проведение совещания с представителями правоохранительных органов. Темой обсуждения станет сегодняшний террористический акт в метрополитене города. Спецслужбы подготовили доклад по ужасающему инциденту», — сообщил Песков.

Силовые ведомства доложили российскому лидеру предварительные итоги расследования теракта. Поздно вечером Путин прибыл к станции «Технологический институт», где произошел теракт, чтобы возложить цветы. На это место жители Питера приносят свечи, цветы в память погибшим во время агрессии со стороны неизвестных личностей. Стоит уточнить, что многие эксперты сходятся во мнении, что данные действия были тщательно спланированы профессионалами, об этом указывают все факты инцидента.

Напомним, исходя из последних данных, в теракте скончались 11 человек, еще 45 жителей города находятся в медицинских учреждениях, где им оказывают квалифицированную помощь, у них отмечаются травмы разной степени тяжести. За координацией оказания врачами помощи пострадавшим следила Вероника Скворцова, которая является главой российского Минздрава.