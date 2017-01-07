Новости Таиланда: из-за наводнения в Самуи заблокированы туристы

На южную часть Таиланда обрушилось наводнение, сообщается о 12 погибших. Об этом передает издание «LENTA.RU».

О жертвах из-за аномальных погодных условия рассказали в МИД королевства. По причине проливных дождей были затоплены населенные пункты, где на сегодняшний день проживают около 700000 человек. Необходимо уточнить, что такая погода не свойственная в этот период времени. Так, в Таиланде с ноября по январь обычно наблюдается сухая погода. Стало известно, что уровень воды поднялся около 50 см. В некоторых провинциях нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, не работает аэропорт в Накхонситхаммарате.

Остров Самуи заблокирован, туристы не могут вылететь с него. Здесь в аэропорту были отменены вылеты, прилеты всех рейсов. На сегодняшнюю минуту воздушная гавань вынуждена работать по фактической погоде. Власти страны заявили, что сейчас на острове находятся сотни иностранных туристов, в том числе жителей России. Путешественники, находящиеся на данном острове смогут вылететь в Бангкок лишь 10 января. В качестве компенсации им было предложено размещение в гостиницах. Властями Таиланда было принято решение направить в пострадавшие провинции армию, для помощи. Напомним, на протяжении нескольких дней в стране не прекращаются проливные дожди. Синоптики сообщают, что такие погодные условия продлятся до 8 января.