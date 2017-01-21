Новости Ту-154 крушение в России: криминалисты не спешат раскрывать причину катастрофы

На сегодняшний день продолжается расследование причин авиакатастрофы Ту-154. Следователи рассказали, что остановились на нескольких версиях, которые могли спровоцировать катастрофу.

Первой версией является ошибка пилотов, а второй – неожиданный технический отказ. Какая именно причина является приоритетной, пока не разглашается. Компетентные органы считают, что пока слишком рано делать окончательные заявления, поэтому всем советуют запастись терпением и дождаться официального заявления от криминалистов.

Министерство обороны планирует выяснить, необходимо ли менять Ту-154 на передовые самолеты отечественного производства. Данное поручение было отдано Сергеем Шойгу, который занимает должность министра обороны РФ. Эту оценку будут проводить эксперты. Под замену также могут попасть Ту-134, Ил-62М. Эти воздушные судна относятся к личному парку министерства. Несмотря на это, в Минпромторге заявили, что они не слышали о предстоящих проверках. Необходимо отметить, что во время поисковых работ спасателями было обнаружено еще одной воздушное судно на дне моря. Эта странная находка относится к времени Великой Отечественной войны, принадлежит Америке. Воздушное судно упало в море в ноябре 1942 года, во время взлета с аэропорта Адлера.

Напомним, Ту-154 следовал в Сирию, на его борту находилось 92 человека. Катастрофа произошла через пару минут после взлета.