Обыск у Шамратова: «силовики» не дают комментариев по поводу проведенной процедуры

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Марина Садовская
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У замглавы УМВД Приморья Ильи Шамратова ФСБ проводит обыск, но «силовики» пока отказываются давать комментарии. Единственное, что подтвердили официально – сам факт обыска. По какому поводу следственные мероприятия, что ищут, откуда сигнал – ничего не уточняется на данный момент. Хозяин кабинета, занимающий должность с 2013 года, тоже не комментирует ситуацию.

Биографию Ильи Шамратова можно назвать безупречной – сегодняшний инцидент ничего не предвещало. Хотя ранее СМИ писали, что полковник Шамратов был самым высокооплачиваемом полицейским приморского края. И если силовики найдут то, ради чего был устроен обыск, то с замначальника УМВД полетят погоны. В России начался «сезон VIP-арестов» с участием «силовиков». Население это радует, но интенсивность борьбы со взятками россияне считают недостаточной: несколькими скандальными обысками и задержаниями на общественное мнение не повлиять.

Люди с высшим образованием больше других соотечественников посвящены в дела крупных взяток и арестов. Они уверены: коррупцию давно пора победить, как явление. Половина всех опрошенных уверены – крупные чиновники сводят друг с другом счеты, сражаясь за кресла. Именно поэтому они натравливают на коллег ФСБ с обысками, лишь 30% россиян верят, что со взяточниками государство начало реально бороться. На мнение народа серьезно повлиять могут только большие сроки за взятки, а таковых чиновникам пока не дают.

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