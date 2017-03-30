Очередная серия землетрясений произошла на Камчатке: жертв, пострадавших и разрушений нет

Целый ряд слабых землетрясений произошли на Камчатке ночью и утром 30 марта. Регион сейсмической активности тот же, где вчера произошло сильное землетрясение магнитудой до 6,7-6,9. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Последнее относительно серьезное землетрясение зафиксировано на восточном побережье полуострова примерно в 5:30 по времени Москвы. Магнитуда не превышала 4,9, а местные жители не ощутили на себе последствия подземных перемещений.

Эпицентр зарегистрирован в том же районе, что и эпицентр вчерашнего землетрясения – примерно в ста километрах от Усть-Камчатска. Эксперты-сейсмологи сообщили, что прошедшей ночью и сегодня утром произошла целая серия подземных толчков слабой силы. В региональном управлении МЧС не исключают, что эти толчки – афтершоки вчерашнего землетрясения. Однако точный источник происхождения землетрясений пока не установлен.

По предварительным данным, сегодняшняя серия землетрясений не привела к серьезным последствиям. Жертв, пострадавших и разрушений на Камчатке не зафиксировано. А местные жители никак не ощущали на себе колебания. Сейсмологи уверяют, что угроза цунами тоже не зафиксирована.

В ближайшее время в регионе не ожидается серьезных землетрясений, однако не исключено, что произойдет очередная серия мелких толчков. В любом случае местным жителям беспокоиться не стоит – сейсмологи уверены, что магнитуда новых потенциальных землетрясений не превысит 7,0. Этот уровень считается опасным и может понести за собой разрушения.