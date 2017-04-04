Официальный представитель главы Удмуртии высказался насчет информации о его задержании

На рабочем месте глава Удмуртии действительно отсутствует, но в его рабочем кабинете никаких обысков не происходит. Об этом журналистам рассказала его официальный представитель — Елена Капитоненко.

Напомним, что телеканал Россия 24 сообщил в эфире о задержании главы Удмуртии. По данным источника, информировавшего журналистов телеканала, его задержали и отправили в столицу 4-го апреля. Как заявила его пресс-секретарь, сегодня состоялось правительственное совещание.

Однако на рабочем месте глава региона не появился, вместо него совещание провел премьер-министр местного правительства. Все остальные члены администрации на работу сегодня пришли.