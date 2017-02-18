Ограбление банка на Ошарской: в Нижнем Новгороде объявлен план-перехват

16 февраля в Нижнем Новгороде на ул. Ошарской неизвестный напал на инкассатора и отобрал сумку с деньгами. Грабитель улучил момент, когда деньги будут заноситься в банк, название которого не разглашается. В сумке, вырванной из рук инкассатора, было 17 млн. рублей, объявлен план-перехват по всему городу.

Инкассаторы заявили, что не знают единственного нападавшего, никогда его не видели, лицо грабителя было плотно закрыто шарфом. Но его могли проинформировать – перевозка денег держится в строжайшем секрете от посторонних. В ход пойдут камеры видеонаблюдения, если работники банка ничего не смогут вспомнить. Инвентаризация уточнит сумму, которую потерял нижегородский банк. Жители Нижнего Новгорода в замешательстве: родной город превращается во «второй Чикаго», фельдъегеря все больше оказываются беззащитными перед бандитами. Инкассатор – профессия очень опасная, скоро она будет считаться не менее опасной, чем работа в МЧС. Инкассатор, который в московском Отрадном защищал деньги от троих грабителей, попал в больницу с пулевыми ранениями.

Как сообщают московские СМИ, сумма, из-за которой трое бандитов решились на ограбление фельдъегерей – 12 млн. рублей. Столько обороняли сотрудники «Спецсвязи», отстреливаясь от бандитов в униформе дворников. Одного подстрелили на месте, второй с серьезным ранением попал в больницу при СИЗО, третий до сих пор находится в розыске.